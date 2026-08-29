Isaquias Queiroz não era o favorito, mas conseguiu surpreender neste sábado (29) e conquistou o ouro na prova C1 500m do Mundial de Canoagem, em Poznan, na Polônia.

"Eu estou muito feliz por ser campeão novamente do C1 500 m, agora é continuar treinando para Los Angeles", afirmou o brasileiro.

Com o tempo de 1m46s08, ele superou o tcheco Martin Fuksa que ficou com a prata, com uma diferença de apenas 0s239 para Isaquias. O chinês Bowen Ji levou o bronze.