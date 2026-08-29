CANOAGEM
Isaquias Queiroz conquista o ouro no C1 500m no Mundial
da Folhapress
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Isaquias Queiroz não era o favorito, mas conseguiu surpreender neste sábado (29) e conquistou o ouro na prova C1 500m do Mundial de Canoagem, em Poznan, na Polônia.
"Eu estou muito feliz por ser campeão novamente do C1 500 m, agora é continuar treinando para Los Angeles", afirmou o brasileiro.
Com o tempo de 1m46s08, ele superou o tcheco Martin Fuksa que ficou com a prata, com uma diferença de apenas 0s239 para Isaquias. O chinês Bowen Ji levou o bronze.
A vitória foi também uma prova de reação para o brasileiro, que havia ficado na última posição na disputa do C1 1000m, na sexta-feira (28).
Isaquias agora tem 15 medalhas em Mundiais, com oito de ouro, uma prata e seis bronzes.