SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil alerta para a baixa umidade do ar nas regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos, São José do Rio Preto e Araçatuba, no interior de São Paulo, com níveis que podem ficar abaixo de 12%, -o que é considerado crítico para a saúde, já que a OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda entre 40% e 60%.

A umidade fica baixa em razão da forte onda de calor que chegou a São Paulo nesta quinta-feira (27) e deve elevar as temperaturas. As máximas podem ficar acima de 40ºC nessas regiões.

O ar mais seco pode causar ressecamento intenso do ambiente, das mucosas e vias respiratórias. Provoca ainda garganta seca, tosse e agrava doenças como asma, rinite, bronquite e sinusite, além de facilitar a entrada de vírus e bactérias no organismo pelas vias aéreas.