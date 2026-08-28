Defesa Civil alerta para umidade crítica e calor extremo em SP
| Tempo de leitura: 1 min
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil alerta para a baixa umidade do ar nas regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos, São José do Rio Preto e Araçatuba, no interior de São Paulo, com níveis que podem ficar abaixo de 12%, -o que é considerado crítico para a saúde, já que a OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda entre 40% e 60%.
A umidade fica baixa em razão da forte onda de calor que chegou a São Paulo nesta quinta-feira (27) e deve elevar as temperaturas. As máximas podem ficar acima de 40ºC nessas regiões.
O ar mais seco pode causar ressecamento intenso do ambiente, das mucosas e vias respiratórias. Provoca ainda garganta seca, tosse e agrava doenças como asma, rinite, bronquite e sinusite, além de facilitar a entrada de vírus e bactérias no organismo pelas vias aéreas.
A Defesa Civil recomenda atenção especial com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, que podem ser mais afetadas pelo tempo seco.
A orientação é manter-se bem hidratado, evitar exercícios físicos ao ar livre -especialmente nos períodos de maior calor-, usar roupas leves e claras e manter-se em locais frescos e ventilados.
As cidades localizadas nas regiões norte e noroeste do estado devem ser os mais atingidos pela onda de calor. Em Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru e Marília os termômetros devem oscilar entre 40ºC e 42ºC entre sexta-feira (28) e domingo (30).
Na região metropolitana, Baixada Santista, São José dos Campos e litoral norte a temperatura máxima deve oscilar entre 30ºC e 35ºC.