Haaland faz 1º gol desde eliminação do Brasil, e City bate Palace
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Manchester City visitou o Crystal Palace nesta sexta-feira (28) e goleou por 4 a 1, na segunda rodada do Campeonato Inglês, com brilho de Erling Haaland e Rayan Cherki.
Os gols do City foram marcados pela dupla, com dois para cada um. Artilheiro da última edição do Inglês, com 27 gols, o norueguês balançou as redes pelas primeiras vezes na atual temporada. Ele não fazia gol desde os dois anotados contra o Brasil, nas oitavas de final da Copa do Mundo, quando a Noruega venceu por 2 a 1.
Cherki decisivo. O francês deu duas assistências na rodada de estreia e, com os dois gols anotados nesta sexta-feira (28), participou de quatro dos cinco gols do City no campeonato.
O jogo abriu a segunda rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória, o City chegou aos seis pontos conquistados, enquanto o Crystal Palace perdeu a segunda seguida e ainda não somou pontos.
Na primeira rodada, o City venceu o Bournemouth, de Rayan, por 2 a 1. Tavernier abriu o placar no primeiro tempo, mas Guéhi e Gvardiol viraram no fim para o time de Manchester, com dois gols em 8 minutos.
O City agora descansa até o dia 5 de setembro. A equipe agora é comandada pelo técnico Enzo Maresca, substituto de Guardiola e ex-Chelsea, e receberá o Coventry City, às 11h (de Brasília). No mesmo e horário, o Palace visitará o Fulham.
COMO FOI O JOGO
Aos 6 minutos, Anderson arriscou de fora da área. O goleiro Henderson espalmou, e a bola ficou em um bate e rebate na pequena área. Stones até conseguiu desviar o rebote e tocar para Haaland, mas o camisa 9 não conseguiu ficar livre para chutar ao gol vazio.
O City abriu o placar aos 17 minutos. A equipe de Manchester rodou a bola na intermediária até encontrar Semenyo pela ponta esquerda. Ele cruzou com perfeição para Haaland, que subiu mais do que a defesa do Palace, cabeceou com perfeição e balançou as redes.
Os visitantes ampliaram no início do segundo tempo, aos 9 minutos. O'Reilly e Foden roubaram a bola na intermediária, e o camisa 47 deu um passe curto para Cherki na meia-lua. O meio-campista driblou a defesa do Crystal Palace, deu um bonito toquinho com a perna esquerda e superou o goleiro Henderson.
Dois minutos depois, o Crystal Palace diminuiu com gol de falta. O espanhol Yéremy Pino acertou chute forte e no ângulo de Donnaruma. A bola bateu na trave, foi nas costas do goleiro italiano e morreu no fundo da rede.
Com menos de 15 minutos da etapa final, Cherki fez o segundo dele na partida. O meia francês recebeu na intermediária, puxou para a perna direita e finalizou da entrada da área. Henderson até encostou na bola, mas não conseguiu impedir o gol.
A vitória se transformou em goleada a 10 minutos do fim. De novo, o City roubou a bola na intermediária, Foden conduziu até entrar na área e esticou na ponta para Haaland. O norueguês finalizou diretamente no ângulo e fechou o placar.