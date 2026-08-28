A Polícia Civil tem mapeado e reunido os casos de tiros contra veículos registrados na região da zona leste de São Paulo nos últimos meses. A intenção é realizar um confronto balístico e tentar confirmar se todos os disparos partiram da mesma arma.

Um ex-policial civil de 39 anos foi preso nesta quarta-feira (26) sob suspeita de atirar a esmo contra veículos e pessoas em bairros da zona leste de São Paulo. O objeto é saber se ele está ligado a todas as ocorrências.

Até o momento, seis casos são de conhecimento do 24º DP (Ponte Rasa), responsável pela investigação e pelo pedido de prisão do ex-policial. As ocorrências são semelhantes e envolvem disparos contra cinco veículos e um contra a vidraça de um apartamento vizinho ao imóvel onde o ex-agente morava.