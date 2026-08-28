Delegacia reúne seis casos de tiros a esmo contra veículos
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A Polícia Civil tem mapeado e reunido os casos de tiros contra veículos registrados na região da zona leste de São Paulo nos últimos meses. A intenção é realizar um confronto balístico e tentar confirmar se todos os disparos partiram da mesma arma.
Um ex-policial civil de 39 anos foi preso nesta quarta-feira (26) sob suspeita de atirar a esmo contra veículos e pessoas em bairros da zona leste de São Paulo. O objeto é saber se ele está ligado a todas as ocorrências.
Até o momento, seis casos são de conhecimento do 24º DP (Ponte Rasa), responsável pela investigação e pelo pedido de prisão do ex-policial. As ocorrências são semelhantes e envolvem disparos contra cinco veículos e um contra a vidraça de um apartamento vizinho ao imóvel onde o ex-agente morava.
As ações, em dias distintos, teriam ocorrido na rua Tenente Gelás, no viaduto Dona Matilde e na rua Sinanduva, nos bairros do Tatuapé, Vila Matilde e São Miguel Paulista, respectivamente. Três pessoas ficaram feridas em decorrência dos tiros.
Dois inquéritos sobre os disparos haviam sido abertos pelo 21º DP (Vila Matilde), enquanto outros quatro boletins de ocorrência foram encaminhados ao 24º DP.
O suspeito preso não apresentou versão sobre os fatos, segundo a delegada Deidiene Fialho, responsável pela investigação. O homem, que não teve o nome divulgado, foi indiciado por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma e munição. A defesa dele não foi identificada pela reportagem.
Na casa dele foram apreendidas uma réplica de fuzil, uma pistola e diversas munições, além de drogas. A pistola supostamente usada nos ataques foi localizada no interior de um veículo JAC J3 Turin, que foi reconhecido por uma das vítimas. Ela será submetida a exame pericial para verificar se foi utilizada nos crimes.
O agente teria sido admitido na Polícia Civil há cerca de quatro anos. Sua demissão ocorreu após não ser aprovado no estágio probatório.
Um dos casos investigados ocorreu na manhã de quarta-feira (26). Por volta das 6h20, um casal procurou uma base da Polícia Militar na avenida Amador Bueno da Veiga, em São Miguel Paulista, após ser atingido por disparos de arma de fogo.
O casal passava pela rua Sinanduva, quando percebeu que estava sendo seguido por outro veículo onde estariam duas pessoas. O veículo em que estava o casal foi alvo de diversos disparos. Eles foram atingidos na perna e na mão.
O casal foi encaminhado para Hospital Nipo-Brasileiro. A terceira pessoa ferida foi uma idosa em uma ocorrência no dia anterior.
Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a mulher de 73 anos foi atingida por um disparo na perna enquanto estava no banco dianteiro de um veículo, no Parque São Jorge. O carro em que ela estava foi atingido por pelo menos três tiros na estrada Velha da Penha.
Em outra ocorrência, uma mulher de 54 anos teve o carro atingido por cinco disparos na região da Vila Matilde. Ela não se feriu. Os dois casos foram registrados no 30° DP (Tatuapé).
A SSP informou ainda que a identificação do suspeito contou com o cruzamento de informações realizado pela 5ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas), da 5ª Delegacia Seccional. Dados obtidos em outras investigações foram compartilhados com a equipe responsável pelo caso e contribuíram para a localização do investigado.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo no 24º DP da Ponte Rasa.