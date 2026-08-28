O atacante John Kennedy, do Fluminense, foi internado novamente por conta de uma complicação após cirurgia no joelho direito, feita há cerca de dez dias.

O Fluminense informou que o retorno ao hospital é preventivo. O clube não divulgou uma previsão de alta.

O atacante apresentou um derrame articular atípico, que pode causar infecção. John Kennedy passou por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Antes do procedimento, ele fez duas semanas de fisioterapia para reduzir o inchaço na região.