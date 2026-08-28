John Kennedy volta a ser internado por complicação após cirurgia
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O atacante John Kennedy, do Fluminense, foi internado novamente por conta de uma complicação após cirurgia no joelho direito, feita há cerca de dez dias.
O Fluminense informou que o retorno ao hospital é preventivo. O clube não divulgou uma previsão de alta.
O atacante apresentou um derrame articular atípico, que pode causar infecção. John Kennedy passou por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Antes do procedimento, ele fez duas semanas de fisioterapia para reduzir o inchaço na região.
O atacante John Kennedy apresentou, no sexto dia de pós-operatório de LCA, um derrame articular atípico, que pode causar infecção. O atleta retornou ao hospital preventivamente. Fluminense, em nota oficial
O atacante se lesionou na derrota por 3 a 1 para o Vasco, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele sofreu uma joelhada por trás do lateral-direito Paulo Henrique aos 12 minutos do segundo tempo.