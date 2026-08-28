Um adolescente de 14 anos foi apreendido após ser flagrado atacando um professor com uma arma branca durante uma aula de reforço em um colégio particular em Manaus. Uma câmera de monitoramento instalada na sala gravou o momento.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (26) no bairro Adrianópolis, na região centro-sul da capital amazonense, e é investigado pela Polícia Civil como ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

A Folha procurou, por email, o Tribunal de Justiça do Amazonas para confirmar se o jovem suspeito ou a família constituíram defesa, mas não obteve resposta. A reportagem não identificou representantes.