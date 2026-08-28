Adolescente ataca professor com canivete durante aula
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Um adolescente de 14 anos foi apreendido após ser flagrado atacando um professor com uma arma branca durante uma aula de reforço em um colégio particular em Manaus. Uma câmera de monitoramento instalada na sala gravou o momento.
O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (26) no bairro Adrianópolis, na região centro-sul da capital amazonense, e é investigado pela Polícia Civil como ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.
A Folha procurou, por email, o Tribunal de Justiça do Amazonas para confirmar se o jovem suspeito ou a família constituíram defesa, mas não obteve resposta. A reportagem não identificou representantes.
O adolescente foi levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais na quinta-feira (27), onde prestou depoimento. Depois, foi encaminhado à Unidade de Internação Provisória após autorização judicial.
A Polícia Civil do Amazonas cumpriu um mandado de busca e apreensão e recolheu a mochila do adolescente, onde estavam um canivete, uma faca e o celular pessoal. Segundo o delegado Luiz Rocha, responsável pelo caso, o jovem usou o canivete para atacar o professor.
O delegado informou que o celular será encaminhado para perícia, e disse também que já foram ouvidas testemunhas e parentes do jovem.
"Temos algumas diligências a cumprir para a gente tentar chegar à motivação real dos fatos", disse Rocha. O delegado disse que o jovem não explicou o que o levou a cometer o ataque.
O professor, identificado como Vinicius Figueiredo, foi atingido por nove golpes no pescoço, nos braços e nas pernas. Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro 28 de Agosto e, depois, transferido para um hospital particular, onde permanece estável e sem correr risco, mas segue sob observação.
O professor será ouvido pela polícia após receber alta médica.
A reportagem entrou em contato, por mensagem e telefone, com a advogada Caroline Frota, que faz a defesa do professor atacado, na manhã desta sexta-feira (28), mas não obteve retorno até a publicação deste texto.
Outras informações sobre o caso não foram divulgadas pela polícia para, segundo a corporação, não interferir nas investigações.
"O adolescente permanece apreendido na Unidade de Internação Provisória, enquanto as diligências prosseguem para esclarecer as circunstâncias do caso e verificar se houve premeditação do ataque", disse a Polícia Civil em nota.
A escola onde o ataque foi cometido se solidarizou com o professor. "Um espaço de aprendizagem deve ser sinônimo de respeito, segurança e acolhimento. Nenhum profissional da educação deve trabalhar sob ameaça ou violência."