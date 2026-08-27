O senador Romário (PL-RJ) devolveu voluntariamente R$ 29.048,49 aos cofres públicos pelo período em que esteve nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo, onde trabalhou como comentarista da CazéTV. O pagamento foi feito por meio de uma Guia de Recolhimento da União (GRU).
O valor corresponde a um mês do salário líquido do parlamentar, segundo sua assessoria. Romário viajou em 10 de junho e permaneceu nos EUA sem se licenciar do mandato, participando de eventos, festas e transmissões durante o torneio.
Apesar da viagem, o senador participou virtualmente de todas as sessões do Senado realizadas no período. O sistema semipresencial da Casa permite o registro de presença e a votação à distância, inclusive fora do país.
Após críticas pela manutenção do salário durante a viagem, Romário anunciou em 30 de junho que pretendia abrir mão da remuneração e de outros benefícios. A Advocacia do Senado, porém, concluiu que não havia possibilidade jurídica de interromper o pagamento, já que ele continuava exercendo o mandato.
Segundo a assessoria, a quantia devolvida supera o valor proporcional aos dias em que o senador esteve na Copa.
Com informações do SBT News.