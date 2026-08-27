O senador Romário (PL-RJ) devolveu voluntariamente R$ 29.048,49 aos cofres públicos pelo período em que esteve nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo, onde trabalhou como comentarista da CazéTV. O pagamento foi feito por meio de uma Guia de Recolhimento da União (GRU).

O valor corresponde a um mês do salário líquido do parlamentar, segundo sua assessoria. Romário viajou em 10 de junho e permaneceu nos EUA sem se licenciar do mandato, participando de eventos, festas e transmissões durante o torneio.

Apesar da viagem, o senador participou virtualmente de todas as sessões do Senado realizadas no período. O sistema semipresencial da Casa permite o registro de presença e a votação à distância, inclusive fora do país.