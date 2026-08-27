29 de agosto de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
1 MÊS DE SALÁRIO

Romário devolve R$29 mil aos cofres públicos por ter ido à Copa

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/captura de tela/CazéTV
O valor corresponde a um mês do salário líquido do parlamentar, segundo sua assessoria.
O valor corresponde a um mês do salário líquido do parlamentar, segundo sua assessoria.

O senador Romário (PL-RJ) devolveu voluntariamente R$ 29.048,49 aos cofres públicos pelo período em que esteve nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo, onde trabalhou como comentarista da CazéTV. O pagamento foi feito por meio de uma Guia de Recolhimento da União (GRU).

O valor corresponde a um mês do salário líquido do parlamentar, segundo sua assessoria. Romário viajou em 10 de junho e permaneceu nos EUA sem se licenciar do mandato, participando de eventos, festas e transmissões durante o torneio.

Apesar da viagem, o senador participou virtualmente de todas as sessões do Senado realizadas no período. O sistema semipresencial da Casa permite o registro de presença e a votação à distância, inclusive fora do país.

Após críticas pela manutenção do salário durante a viagem, Romário anunciou em 30 de junho que pretendia abrir mão da remuneração e de outros benefícios. A Advocacia do Senado, porém, concluiu que não havia possibilidade jurídica de interromper o pagamento, já que ele continuava exercendo o mandato.

Segundo a assessoria, a quantia devolvida supera o valor proporcional aos dias em que o senador esteve na Copa.

Com informações do SBT News.

Comentários

Comentários