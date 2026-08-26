O governo de Donald Trump suspendeu temporariamente o agendamento de entrevistas para vistos de imigrante em embaixadas e consulados dos Estados Unidos em diferentes países, enquanto revisa amplamente os procedimentos migratórios adotados pela administração americana.

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O Departamento de Estado informou à Reuters que iniciou um programa global de treinamento em todas as embaixadas e consulados. Segundo a pasta, os agendamentos serão ajustados para permitir a realização da capacitação dos funcionários consulares.