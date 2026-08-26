O governo de Donald Trump suspendeu temporariamente o agendamento de entrevistas para vistos de imigrante em embaixadas e consulados dos Estados Unidos em diferentes países, enquanto revisa amplamente os procedimentos migratórios adotados pela administração americana.
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O Departamento de Estado informou à Reuters que iniciou um programa global de treinamento em todas as embaixadas e consulados. Segundo a pasta, os agendamentos serão ajustados para permitir a realização da capacitação dos funcionários consulares.
A orientação afeta candidatos a vistos de imigração, usados por pessoas que pretendem se mudar permanentemente para os Estados Unidos. Segundo a Reuters, candidatos que já tinham entrevistas marcadas receberam avisos de remarcação.
Brasileiros
Para brasileiros, a medida pode afetar processos de imigração que dependem de entrevista consular nos Estados Unidos. O Departamento de Estado mantém o Consulado-Geral dos EUA no Rio de Janeiro como posto de processamento de vistos de imigrante e exige entrevista e exame médico para esses processos.
A ferramenta oficial de acompanhamento do governo americano indica que o National Visa Center agenda entrevistas conforme a disponibilidade do visto e a data em que o processo está com toda a documentação exigida. O sistema também registra postos no Brasil, incluindo Rio de Janeiro.
Até o momento, não há, nas informações oficiais brasileiras consultadas, comunicado do governo do Brasil sobre uma suspensão específica dos atendimentos de vistos de imigrante dos EUA para brasileiros. O Ministério das Relações Exteriores mantém o Portal Consular como canal oficial de informações e serviços consulares para brasileiros no exterior.
A administração Trump mantém uma política de endurecimento da imigração. Em decisão recente, um juiz federal derrubou uma política que suspendia a emissão de vistos de imigrante para cidadãos de 75 países, segundo a Reuters.
Com informações da Reuters e Ministério das Relações Exteriores do Brasil.