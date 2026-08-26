O encontro online foi realizado em 12 de agosto e tratava de liderança. À ocasião, Roselaine definiu Hitler como um “líder excepcional” e citou o livro Mein Kampf (Minha Luta) como uma leitura estimulante.

Roselaine Batalha Silva foi afastada da função de dirigente da Unidade Regional de Ensino de Mogi das Cruzes, em São Paulo, após recomendar a diretores de escolas a leitura de biografias de Adolf Hitler e Benito Mussolini durante reunião virtual.

A Secretaria Estadual de Educação informou que determinou o fim da função exercida pela servidora e abriu apuração para verificar as declarações e as circunstâncias do caso. A pasta afirmou que não compactua com manifestações contrárias aos princípios e valores da educação pública estadual e que as falas não representam seu posicionamento.

Um diretor da rede estadual de Mogi das Cruzes, que não quis ser identificado, afirmou ao g1 que declarações semelhantes eram frequentes nas reuniões conduzidas por Roselaine.

Procurada pelo g1, Roselaine não respondeu até a última atualização da reportagem.