Gustavo Pereira, de 24 anos, ganhou destaque nas redes sociais ao contar como enfrentou o vício em apostas após perder mais de R$ 500 mil. Diagnosticado com ludopatia em 2023, ele passou a vender café e chocolate quente em um semáforo de Lages, na Serra de Santa Catarina.
Há cerca de 10 dias, Gustavo começou a trabalhar na Avenida Duque de Caxias, de segunda a sexta-feira, a partir das 6h. Segundo ele, a atividade também ajuda a criar contato com outras pessoas.
As bebidas são vendidas com pagamento baseado na confiança. O QR Code para o Pix fica na parte inferior dos copos, permitindo que os clientes façam a transferência depois.
A iniciativa também gerou uma corrente de gentileza. Segundo Gustavo, alguns moradores compram dezenas de cafés para que ele distribua gratuitamente durante a tarde.
O perfil criado por ele para divulgar o trabalho já reúne mais de 6 mil seguidores, e alguns vídeos ultrapassam 35 mil visualizações. Gustavo afirma que usa as redes para compartilhar a própria experiência e incentivar outras pessoas a buscar ajuda.
O SUS oferece atendimento para pessoas com problemas relacionados às apostas por meio das Unidades Básicas de Saúde e do aplicativo Meu SUS Digital.
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