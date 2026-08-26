Gustavo Pereira, de 24 anos, ganhou destaque nas redes sociais ao contar como enfrentou o vício em apostas após perder mais de R$ 500 mil. Diagnosticado com ludopatia em 2023, ele passou a vender café e chocolate quente em um semáforo de Lages, na Serra de Santa Catarina.

Há cerca de 10 dias, Gustavo começou a trabalhar na Avenida Duque de Caxias, de segunda a sexta-feira, a partir das 6h. Segundo ele, a atividade também ajuda a criar contato com outras pessoas.

As bebidas são vendidas com pagamento baseado na confiança. O QR Code para o Pix fica na parte inferior dos copos, permitindo que os clientes façam a transferência depois.