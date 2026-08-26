Um incêndio na maternidade do Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), em Islamabad, matou 14 recém-nascidos nesta terça-feira (25). Segundo autoridades, havia 15 bebês na unidade no momento do fogo, e apenas um foi resgatado.
O incêndio começou num aparelho de ar-condicionado e se espalhou rapidamente após atingir conexões de oxigênio, de acordo com porta-voz do hospital. Os bebês estavam em incubadoras ou recebiam oxigênio.
O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, suspendeu o secretário federal de Saúde, Aslam Ghauri, após a tragédia. O governo também criou uma comissão para investigar as causas do incêndio, verificar as condições de segurança e avaliar a atuação das equipes de emergência. O grupo tem prazo de 24 horas para apresentar o relatório.
Familiares questionaram as condições de segurança da maternidade. Um pai afirmou à Reuters que havia apenas uma porta disponível para visitantes e criticou a estrutura do local. O diretor-executivo do hospital, Rana Imran Sikander, negou que a porta da maternidade estivesse trancada, mas confirmou que era monitorada por funcionários para evitar o sequestro de bebês.
O ministro de Estado do Interior, Talal Chaudhry, informou que os corpos dos 14 recém-nascidos foram identificados e entregues às famílias após a confirmação das identidades. Segundo ele, sete bebês, duas pessoas e dez mães foram resgatados durante a operação.
O presidente Asif Ali Zardari pediu a identificação dos responsáveis e a adoção de medidas legais, além do reforço da segurança contra incêndios em hospitais.
Com informações da BBC.
Veja vídeo:
🔥 Atleast 15 new born babies were killed in a tragic fire incident at the Pakistan Institute of Medical Sciences - #PIMS after an early morning fire; that reportedly erupted after an AC compressor blast.— Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) August 26, 2026
The families blamed the dismally slow response of the fire department and… pic.twitter.com/XUekleeSNm