26 de agosto de 2026
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PAQUISTÃO

Incêndio em hospital mata 14 recém-nascidos; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@surbhigarwal/X
Havia 15 bebês na unidade no momento do fogo, e apenas um foi resgatado.
Havia 15 bebês na unidade no momento do fogo, e apenas um foi resgatado.

Um incêndio na maternidade do Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), em Islamabad, matou 14 recém-nascidos nesta terça-feira (25). Segundo autoridades, havia 15 bebês na unidade no momento do fogo, e apenas um foi resgatado.

O incêndio começou num aparelho de ar-condicionado e se espalhou rapidamente após atingir conexões de oxigênio, de acordo com porta-voz do hospital. Os bebês estavam em incubadoras ou recebiam oxigênio.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, suspendeu o secretário federal de Saúde, Aslam Ghauri, após a tragédia. O governo também criou uma comissão para investigar as causas do incêndio, verificar as condições de segurança e avaliar a atuação das equipes de emergência. O grupo tem prazo de 24 horas para apresentar o relatório.

Familiares questionaram as condições de segurança da maternidade. Um pai afirmou à Reuters que havia apenas uma porta disponível para visitantes e criticou a estrutura do local. O diretor-executivo do hospital, Rana Imran Sikander, negou que a porta da maternidade estivesse trancada, mas confirmou que era monitorada por funcionários para evitar o sequestro de bebês.

O ministro de Estado do Interior, Talal Chaudhry, informou que os corpos dos 14 recém-nascidos foram identificados e entregues às famílias após a confirmação das identidades. Segundo ele, sete bebês, duas pessoas e dez mães foram resgatados durante a operação.

O presidente Asif Ali Zardari pediu a identificação dos responsáveis e a adoção de medidas legais, além do reforço da segurança contra incêndios em hospitais.

Com informações da BBC.

Veja vídeo:

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