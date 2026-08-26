Um incêndio na maternidade do Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), em Islamabad, matou 14 recém-nascidos nesta terça-feira (25). Segundo autoridades, havia 15 bebês na unidade no momento do fogo, e apenas um foi resgatado.

O incêndio começou num aparelho de ar-condicionado e se espalhou rapidamente após atingir conexões de oxigênio, de acordo com porta-voz do hospital. Os bebês estavam em incubadoras ou recebiam oxigênio.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, suspendeu o secretário federal de Saúde, Aslam Ghauri, após a tragédia. O governo também criou uma comissão para investigar as causas do incêndio, verificar as condições de segurança e avaliar a atuação das equipes de emergência. O grupo tem prazo de 24 horas para apresentar o relatório.