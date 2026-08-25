A ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) multou em R$ 153,7 milhões a ByteDance, controladora do TikTok, por irregularidades no tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (25) e determina ainda a eliminação dos dados coletados de forma irregular.

A empresa também deverá implementar um plano de conformidade para reforçar a proteção desse público na plataforma. A decisão é resultado de um processo administrativo conduzido pela Superintendência de Fiscalização da agência.

Segundo a fiscalização, foram identificadas práticas em desacordo com a LGPD em duas modalidades de acesso ao TikTok: o “feed sem cadastro”, disponível sem criação de conta, e o “feed com cadastro”, vinculado a um perfil registrado.

Cinco violações identificadas