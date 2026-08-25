Uma mulher invadiu um salão de beleza, agrediu a gerente e afirmou ter recebido ordem para matá-la. O caso aconteceu no sábado (22), no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande (MS).

Segundo o registro policial, a suspeita entrou no estabelecimento com uma barra de ferro, passou a xingar e ameaçar a gerente e danificou móveis e produtos à venda. Ela também arremessou uma bateria contra o rosto da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e, mesmo diante dos agentes, a mulher repetiu a ameaça e disse novamente que havia recebido uma ordem para matar a gerente. Testemunhas relataram que ela aparentava estar sob efeito de drogas.