26 de agosto de 2026
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INVASORA

Mulher agride gerente de salão e diz que tem ordem para matá-la

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela via CG News
A Polícia Militar foi acionada e, mesmo diante dos agentes, a mulher repetiu a ameaça.
A Polícia Militar foi acionada e, mesmo diante dos agentes, a mulher repetiu a ameaça.

Uma mulher invadiu um salão de beleza, agrediu a gerente e afirmou ter recebido ordem para matá-la. O caso aconteceu no sábado (22), no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande (MS).

Segundo o registro policial, a suspeita entrou no estabelecimento com uma barra de ferro, passou a xingar e ameaçar a gerente e danificou móveis e produtos à venda. Ela também arremessou uma bateria contra o rosto da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e, mesmo diante dos agentes, a mulher repetiu a ameaça e disse novamente que havia recebido uma ordem para matar a gerente. Testemunhas relataram que ela aparentava estar sob efeito de drogas.

A vítima foi orientada a registrar a ocorrência e pedir medida protetiva. A suspeita foi presa e posteriormente liberada.

Com informações do Campo Grande News.

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