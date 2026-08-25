Lillian Smart, de oito anos de idade, morreu na Louisiana, nos Estados Unidos, após contrair a infecção causada pela Naegleria fowleri, conhecida como “ameba comedora de cérebro”. Segundo a família, a menina morreu no fim de semana após ser diagnosticada com a infecção.

O Departamento de Saúde da Louisiana informou que a doença provavelmente foi contraída durante o banho no Lago Claiborne, no norte do estado. A ameba vive em águas doces e quentes e pode entrar no organismo pelo nariz.

A infecção provoca a doença meningoencefalite amebiana primária (PAM), que é quase sempre fatal. Entre 1937 e 2025, 180 casos foram confirmados nos Estados Unidos.