A empresa de aplicativo de mobilidade 99 foi condenada a pagar R$ 20 mil em indenizações a uma passageira de mototáxi que ficou ferida em um acidente de trânsito em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A decisão foi tomada pela 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que manteve a sentença da 7ª Vara Cível de Osasco. Cabe recurso.

As indenizações foram fixadas em R$ 15 mil por danos morais e R$ 5 mil por danos estéticos. A decisão foi unânime.

Segundo os autos, a passageira contratou o serviço de mototáxi pelo aplicativo da 99 em 12 de dezembro de 2023. Quando a motocicleta trafegava pela avenida João de Andrade, o veículo conduzido por um piloto cadastrado na plataforma foi atingido por outra moto.