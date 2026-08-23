Uma mulher foi atacada por um urso-pardo enquanto caminhava com o cachorro em Kodiak, no Alasca, na terça-feira (18). Katelynn Lane, que fazia um trajeto habitual perto de Bells Flats, contou que reagiu por instinto durante o confronto.
Segundo Lane, o animal, uma fêmea de cerca de 360 quilos, avançou após ela fazer barulho e tentar manter a posição. Durante a fuga por uma área inclinada, o cachorro Vesper distraiu o urso e abriu espaço para que ela se reposicionasse.
Quando o animal agarrou sua perna direita, Lane estava deitada de costas e usou as pernas para dar um chute na cara do urso. Ela afirmou que a posição lembrou movimentos aprendidos em alguns treinamentos de jiu-jítsu.
O confronto durou poucos minutos. Lane sofreu principalmente hematomas profundos e arranhões superficiais, que, segundo ela, estão cicatrizando.
Após o animal se afastar, a mulher ligou para o serviço de emergência e buscou abrigo em uma residência próxima. Vizinhos ajudaram a proteger Lane e Vesper até a chegada das autoridades e da equipe médica.
Lane atribuiu à cachorrinha Vesper parte importante da reação que permitiu sua defesa e afirmou que pretende retomar as caminhadas depois da recuperação. Para isso, comprou sinos para ela e para Vesper, com o objetivo de produzir mais barulho durante os próximos trajetos.
Com informações do KTUU.
Reprodução/Katelynn Lane