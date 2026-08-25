O Broad Institute, organização de pesquisa independente e sem fins lucrativos dos Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira (25) que vai tentar ajudar o piloto e influenciador Lito Sousa, 59, diagnosticado com doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição rara e progressiva causada por príons.

A manifestação ocorreu horas depois de a mulher do piloto, Mila Seidl, afirmar no Instagram que Lito não havia conseguido acesso a dois estudos que pesquisam tratamentos experimentais para a doença, incluindo uma pesquisa conduzida pelo próprio Broad Institute.

À Folha de S.Paulo, o Itamaraty confirmou que entrou em contato com as embaixadas brasileiras nos Estados Unidos, França e Alemanha para buscar a inclusão do piloto em pesquisas realizadas nesses países. O Ministério da Saúde também informou que procura alternativas junto a pesquisadores internacionais.