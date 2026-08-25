Brasil e Estados Unidos retomam na próxima segunda-feira (31) as negociações sobre as tarifas impostas a produtos brasileiros. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, participam de uma reunião virtual às 14h30, no horário de Brasília.

Leia mais: Lula diz para Trump que tarifas contra Brasil são infundadas

O encontro foi definido após a troca de mensagens entre os dois representantes e marca uma nova etapa das conversas técnicas entre os países.