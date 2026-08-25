Brasil e Estados Unidos retomam na próxima segunda-feira (31) as negociações sobre as tarifas impostas a produtos brasileiros. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, participam de uma reunião virtual às 14h30, no horário de Brasília.
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O encontro foi definido após a troca de mensagens entre os dois representantes e marca uma nova etapa das conversas técnicas entre os países.
A prioridade inicial do governo brasileiro é ampliar a lista de produtos brasileiros isentos das tarifas adicionais. Em uma segunda etapa, o Brasil pretende discutir a reversão das medidas.
A retomada das negociações ocorreu após uma conversa telefônica entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada. O telefonema durou cerca de 1h20 e teve as tarifas como um dos principais assuntos.
Segundo o Palácio do Planalto, Lula afirmou que as medidas prejudicam as economias dos dois países e defendeu a retomada do diálogo. Trump concordou com a necessidade de preservar as relações comerciais e indicou a volta das equipes técnicas às negociações.
Os Estados Unidos aplicaram neste ano duas tarifas adicionais sobre produtos brasileiros. Uma delas acrescentou 25% sobre parte das exportações e outra estabeleceu uma cobrança adicional de 12,5%. Com isso, alguns produtos passaram a ter tarifa total de 37,5%.
Petróleo, café e carne bovina estão entre os produtos excluídos das cobranças adicionais. Calçados, máquinas, madeira e açúcar permanecem submetidos à tarifa máxima.
Com informações do g1 e TV Globo.