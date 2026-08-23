25 de agosto de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ACIDENTE

Ambulância do Samu capota e mata paciente de 65 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/cctv via SBT
A vítima foi identificada como Jorge Antônio Manfro, de 65 anos.
A vítima foi identificada como Jorge Antônio Manfro, de 65 anos.

Um paciente morreu e três socorristas ficaram feridos quando uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se envolveu numa colisão na manhã de sábado (22), em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

A vítima foi identificada como Jorge Antônio Manfro, de 65 anos. Ele havia passado mal em um estabelecimento comercial e era levado para atendimento médico quando a ambulância bateu contra um Citroën Basalt, no cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a Rua Dr. Vergueiro.

Com o impacto, a ambulância capotou e Jorge morreu no local. Os três profissionais do Samu sofreram fraturas e foram encaminhados a hospitais. Não havia, até a última atualização, informações sobre o estado de saúde deles.

Equipes de emergência, a Brigada Militar e a Guarda Municipal de Trânsito atenderam a ocorrência. O trecho ficou bloqueado durante o socorro e a retirada dos veículos. As circunstâncias da colisão são apuradas.

Com informações do NB Notícias.

Comentários

Comentários