Um paciente morreu e três socorristas ficaram feridos quando uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se envolveu numa colisão na manhã de sábado (22), em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

A vítima foi identificada como Jorge Antônio Manfro, de 65 anos. Ele havia passado mal em um estabelecimento comercial e era levado para atendimento médico quando a ambulância bateu contra um Citroën Basalt, no cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a Rua Dr. Vergueiro.

Com o impacto, a ambulância capotou e Jorge morreu no local. Os três profissionais do Samu sofreram fraturas e foram encaminhados a hospitais. Não havia, até a última atualização, informações sobre o estado de saúde deles.