A Justiça do Rio de Janeiro decretou novamente a falência da Oi nesta terça-feira (25). A decisão foi tomada após a retomada do julgamento de recursos apresentados por bancos credores contra a falência determinada em novembro de 2025.

A primeira decisão foi tomada pela 7ª Vara Empresarial do Rio, mas ficou suspensa após recursos de instituições como Itaú e Bradesco. Com a suspensão, a Oi voltou a operar sob recuperação judicial.

O julgamento dos recursos foi interrompido em junho, após pedido de vista do desembargador Augusto Alves Moreira Junior, e retomado nesta terça pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).