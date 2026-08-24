A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o segundo medicamento genérico de semaglutida do país. O registro, concedido à farmacêutica Germed, foi publicado nesta segunda-feira (24) no Diário Oficial da União. A primeira aprovação foi concedida à EMS na última segunda (17).

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O novo medicamento da Germed terá quatro apresentações. Todas são soluções injetáveis de semaglutida na concentração de 1,34 mg/mL, administradas por via subcutânea. As versões incluem cartuchos de 1,5 mL e 3 mL, acompanhados de canetas aplicadoras e agulhas. O prazo de validade do registro é de 24 meses.