A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) oficializou a aprovação do registro do primeiro medicamento genérico à base de semaglutida em formato de caneta aplicadora no Brasil . A fabricação e o registro do medicamento foram concedidos ao laboratório farmacêutico EMS S/A, além do registro da versão similar, Semaclique, pela Germed Farmacêutica, empresa do mesmo grupo.

A medida marca um passo importante para a indústria farmacêutica nacional e para a expansão do acesso a tratamentos de ponta no país . A semaglutida é o princípio ativo amplamente utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e no manejo do sobrepeso e da obesidade . Até então, os pacientes dependiam exclusivamente das opções de marca comercializadas pelo laboratório internacional detentor da patente original .

Dosagens e apresentações aprovadas

A aprovação para a EMS abrange a solução injetável de 1,34 mg/mL (subcutânea), disponível em carpules de vidro transparente com caneta aplicadora acoplada, nas seguintes especificações de volume e embalagem :