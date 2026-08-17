A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) oficializou a aprovação do registro do primeiro medicamento genérico à base de semaglutida em formato de caneta aplicadora no Brasil
A medida marca um passo importante para a indústria farmacêutica nacional e para a expansão do acesso a tratamentos de ponta no país
Dosagens e apresentações aprovadas
A aprovação para a EMS abrange a solução injetável de 1,34 mg/mL (subcutânea), disponível em carpules de vidro transparente com caneta aplicadora acoplada, nas seguintes especificações de volume e embalagem
1,34 mg/mL – Carpule de 1,5 mL:
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Embalagem contendo 1 carpule de 1,5 mL + 1 caneta aplicadora + 6 agulhas
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Embalagem contendo 2 carpules de 1,5 mL + 2 canetas aplicadoras + 10 agulhas
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1,34 mg/mL – Carpule de 3,0 mL:
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Embalagem contendo 1 carpule de 3,0 mL + 1 caneta aplicadora + 4 agulhas
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Embalagem contendo 2 carpules de 3,0 mL + 2 canetas aplicadoras + 8 agulhas
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O que muda para o consumidor?
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Redução de custos: Por se tratar de um medicamento genérico fabricado nacionalmente, a nova opção da EMS deve chegar ao mercado com preços substancialmente menores em relação aos medicamentos de referência
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Ampliação do acesso: A entrada da versão genérica produzida no país promete aumentar a oferta do produto nas farmácias, atendendo à expressiva demanda pelo composto no mercado brasileiro
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Mesmo padrão de qualidade: O produto aprovado pela Anvisa passou por rigorosos testes de bioequivalência e equivalência farmacêutica, garantindo a mesma eficácia, segurança e qualidade do remédio original
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A liberação da versão genérica reforça o papel das políticas de incentivo aos medicamentos genéricos no Brasil, facilitando o tratamento contínuo de doenças crônicas para a população