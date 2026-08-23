Um policial militar do Distrito Federal é acusado de usar a viatura e o sistema de fiscalização de trânsito para pressionar uma família envolvida numa disputa judicial por herança. Em dois meses, o mesmo veículo recebeu nove multas, segundo denúncia apresentada à Polícia Civil, à Corregedoria da PMDF, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e ao Detran.

O caso envolve uma empresária e o marido, moradores de Vicente Pires, e a disputa pela posse do Toyota Corolla e da casa incluídos no processo de inventário.

Câmeras de segurança registraram a viatura da PMDF em frente ao comércio da família, na Cidade Estrutural, em 10 de abril. Um policial fardado desembarcou acompanhado de três civis ligados à parte adversa no processo. O grupo permaneceu sete minutos no local, sem realizar procedimento policial, enquanto o militar anotou a placa do veículo.