O pintor Diego Ribeiro Cunha, de 40 anos, transformou a profissão em ação voluntária para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade em Uberlândia (MG) e cidades vizinhas. Criado no fim de 2024, o projeto “Pintura Solidária” já revitalizou gratuitamente 48 muros.

Diego trabalha com pintura há mais de 20 anos. Aprendeu o ofício aos 17 anos com o sogro, quando precisava garantir o sustento da família e pagar o aluguel. A ideia de usar a profissão para ajudar outras pessoas surgiu depois que ele viu, nas redes sociais, vídeos de ações comunitárias realizadas em outros países.

A primeira ação foi feita com a mulher, Jéssica Ernandina Silva, com quem Diego vive desde 2000. Os amigos Warley Montalvão e Vinícius Dias também participaram dos primeiros mutirões. Depois, eles deixaram o projeto por compromissos pessoais, e o filho de Diego, Davi Ribeiro Silva, de 15 anos, passou a acompanhá-lo nos fins de semana.