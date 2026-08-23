O pintor Diego Ribeiro Cunha, de 40 anos, transformou a profissão em ação voluntária para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade em Uberlândia (MG) e cidades vizinhas. Criado no fim de 2024, o projeto “Pintura Solidária” já revitalizou gratuitamente 48 muros.
Diego trabalha com pintura há mais de 20 anos. Aprendeu o ofício aos 17 anos com o sogro, quando precisava garantir o sustento da família e pagar o aluguel. A ideia de usar a profissão para ajudar outras pessoas surgiu depois que ele viu, nas redes sociais, vídeos de ações comunitárias realizadas em outros países.
A primeira ação foi feita com a mulher, Jéssica Ernandina Silva, com quem Diego vive desde 2000. Os amigos Warley Montalvão e Vinícius Dias também participaram dos primeiros mutirões. Depois, eles deixaram o projeto por compromissos pessoais, e o filho de Diego, Davi Ribeiro Silva, de 15 anos, passou a acompanhá-lo nos fins de semana.
As intervenções são realizadas a cada duas semanas em bairros de maior vulnerabilidade, como São Jorge, Jardim Canaã e Morumbi. Empresas fornecem tintas, fitas adesivas e produtos químicos, além de ajudar com combustível, alimentação e pequenos reparos estruturais.
No início, algumas famílias recusavam o serviço por desconfiarem de possíveis cobranças ou de propaganda política. Segundo Diego, a divulgação das ações nas redes sociais ajudou a aumentar a confiança no projeto.
Entre as histórias atendidas está a de uma jovem de 22 anos que perdeu familiares, enfrentava depressão e descobriu estar grávida. Sem recursos para reformar a casa, ela dizia morar na “casa mais feia da rua”. Em outro caso, uma moradora chorou ao receber a equipe e contou que havia sonhado que a fachada seria pintada naquela semana.
Uma pintura completa de fachada, com materiais e mão de obra, custa entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil no mercado tradicional.
A iniciativa também ganhou alcance nas redes sociais. O perfil do projeto ultrapassou 149 mil seguidores no Instagram e teve repercussão no TikTok. Segundo Diego, a procura por seus serviços particulares aumentou mais de 100% desde o início das ações.
As transformações também estimularam moradores a organizar mutirões próprios de pintura e conservação das casas.
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