O mercado de bem-estar de alto padrão em Campinas ganhou um endereço revolucionário. Sob o comando da CEO Isa Santini, o Ateliê Beauty, referência nacional em estética avançada e experiências sensoriais, inaugurou sua nova unidade no formato in-store dentro da mais nova SIX Sport Life Campinas, no coração da Nova Campinas. A parceria estratégica traz para a região um conceito inédito de ecossistema voltado à longevidade ativa, integrando alta performance esportiva e estética funcional. Para completar o cenário de luxo, o projeto de design de interiores leva a assinatura de Ana Mitzakoff. O novo hotspot de autocuidado e saúde integrada fica na Avenida Dr. Hermas Braga, 68. Vale a pena conferir!