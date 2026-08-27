O Singular Centro de Controle da Dor, no Cambuí, está em constante atualização em relação aos procedimentos mais modernos. Os profissionais de saúde da equipe aliam a mais alta tecnologia com o conhecimento e experiência médica no diagnóstico e tratamento de diversas condições dolorosas. O Singular, que é pioneiro na Medicina Intervencionista da Dor no Brasil, utiliza as principais intervenções minimamente invasivas: Radiofrequência; Bloqueios Anestésicos; Botox e Terapia por Ondas de Choque. Saiba mais em @singularcontroledador