Quando projetei o novo escritório da AMZ Eventos e AMZ Sports eu sabia que precisava de um toque especial! Para isso contei com a expertise impecável da @crisguimaraestapetes. A Cris traduz em texturas o que a gente muitas vezes não sabe nem explicar: a essência do ambiente.

A transformação foi completa. O espaço ganhou a harmonia, o equilíbrio e o acolhimento que eu tanto buscava para o dia a dia. Cris, parabéns por essa sensibilidade ímpar!