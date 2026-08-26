26 de agosto de 2026
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DECORAÇÃO

Curadoria Cris Guimarães Tapetes


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Divulgação

Quando projetei o novo escritório da AMZ Eventos e AMZ Sports eu sabia que precisava de um toque especial! Para isso contei com a expertise impecável da @crisguimaraestapetes. A Cris traduz em texturas o que a gente muitas vezes não sabe nem explicar: a essência do ambiente.
A transformação foi completa. O espaço ganhou a harmonia, o equilíbrio e o acolhimento que eu tanto buscava para o dia a dia. Cris, parabéns por essa sensibilidade ímpar! 

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