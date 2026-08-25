A equipe do Chef Do Churrasco transforma qualquer evento em Campinas e região em uma experiência gastronômica inesquecível. Além de cortes nobres, acompanhamentos e atendimento impecável a empresa também ofere opções de brunches, coquetéis, feijoada, hamburgada e festas teen. Seja qual for o formato da sua comemoração, eles têm o menu ideal. Siga e saiba mais em @chefdochurrasco_