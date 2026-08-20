Um segurança de 56 anos foi preso nesta quinta-feira (20) pela morte do ciclista Cláudio Rafael Landeiro, espancado em Copacabana, na Zona Sul do Rio, em 11 de agosto. Jorge Luiz Ricardo Dias se apresentou à polícia por volta das 12h50 e foi confrontado pela irmã da vítima na entrada da delegacia.

“Gostou de matar meu irmão?”, perguntou Fabiana Landeiro Hansen. O segurança não respondeu.

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Segurança teve participação no crime