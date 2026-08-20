20 de agosto de 2026
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CICLISTA ESPANCADO

Irmã de vítima confronta segurança: 'Gostou de matar meu irmão?'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução via G1
Cláudio estava com uma bicicleta da irmã quando foi abordado por um segurança.
Cláudio estava com uma bicicleta da irmã quando foi abordado por um segurança.

Um segurança de 56 anos foi preso nesta quinta-feira (20) pela morte do ciclista Cláudio Rafael Landeiro, espancado em Copacabana, na Zona Sul do Rio, em 11 de agosto. Jorge Luiz Ricardo Dias se apresentou à polícia por volta das 12h50 e foi confrontado pela irmã da vítima na entrada da delegacia.

“Gostou de matar meu irmão?”, perguntou Fabiana Landeiro Hansen. O segurança não respondeu.

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Segurança teve participação no crime

Segundo o delegado Ângelo Lages, Jorge não participou diretamente das agressões, mas teve uma participação acessória. As investigações apontam que ele segurou a bicicleta de Cláudio e também o porrete usado durante o ataque.

Em depoimento, Jorge afirmou que tentou alertar outro segurança, identificado como Davi, para que não agredisse a vítima.

A Polícia Civil identificou quatro envolvidos no crime. Três participaram das agressões, enquanto a investigação ainda busca identificar dois entregadores.

Ataque começou após suspeita sobre bicicleta

O crime aconteceu na noite de 11 de agosto. Cláudio estava com uma bicicleta da irmã quando foi abordado por um segurança na Rua Barata Ribeiro. Segundo a polícia, ele tinha problemas psiquiátricos e dificuldades de fala, o que o impediu de explicar que a bicicleta pertencia à irmã.

De acordo com o delegado, outro segurança retirou a bicicleta da vítima e iniciou a agressão. Depois, Cláudio foi para a Rua Felipe de Oliveira e se sentou na entrada de um prédio.

Dois entregadores apareceram no local e, posteriormente, o segurança Davi também chegou com um porrete. Câmeras registraram o grupo agredindo Cláudio com pauladas, socos e chutes.

Vítima não reagiu

As imagens mostram três homens cercando Cláudio. Um deles utilizou uma vareta para desferir pelo menos 30 golpes. A vítima tentou fugir, mas foi segurada e caiu desacordada.

Após as agressões, os homens vasculharam os bolsos do ciclista e deixaram o local. Um dos seguranças também fotografou a cena.

Cláudio foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas morreu. Segundo informações repassadas à família, ele sofreu traumatismo craniano e hemorragia interna.

O delegado classificou o caso como homicídio triplamente qualificado, com crueldade, motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.

Com informações do g1.

Veja vídeo:

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