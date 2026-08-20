A greve nacional de 24 horas dos bancários nesta quinta-feira (20) fechou agências em diferentes cidades e tem gerado dúvidas sobre pagamentos, saques e depósitos. A paralisação é feita durante as negociações da Campanha Nacional Unificada dos Bancários de 2026.

A categoria rejeitou a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e reivindica 5% de aumento real, além da reposição da inflação, valorização da participação nos lucros e resultados (PLR) e melhorias nos benefícios. Entre os pontos criticados estão o reajuste em três faixas salariais e o congelamento do piso de ingresso.

A Fenaban informou que as negociações seguem o cronograma e que espera alcançar o entendimento entre as partes. Uma nova rodada está marcada para segunda-feira (24).

Contas continuam vencendo