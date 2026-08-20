A decisão é cautelar e vale enquanto o TSE analisa o registro da candidatura de Marçal. A medida atende a um pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE), que contestou a candidatura.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por unanimidade nesta quinta-feira (20) impedir Pablo Marçal, candidato do PRTB à Presidência da República, de acessar os fundos eleitoral e partidário, além de participar de propaganda eleitoral no rádio e na televisão e de debates.

A relatora do caso, ministra Estela Aranha, considerou que há risco de uso de recursos públicos em uma candidatura que, em análise preliminar, apresenta problemas jurídicos. Todos os ministros acompanharam o voto.

O MPE apontou que Marçal não comprovou filiação ao PRTB dentro do prazo legal, encerrado em 4 de abril. Segundo o órgão, naquele período o empresário ainda se apresentava publicamente como filiado ao União Brasil.

Marçal também permanece inelegível até 2032. O TRE-SP manteve, em agosto, a condenação relacionada ao uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024.