O leilão de produtos da Casas Bahia termina nesta quinta-feira (20), pela plataforma Kwara. Os lotes são provenientes de lojas fechadas pela varejista e incluem notebooks, smartphones, refrigeradores, lavadoras e fogões.
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A venda ganhou repercussão nas redes sociais após o pedido de recuperação judicial da empresa, mas também levantou alertas sobre possíveis golpes. Segundo a Kaspersky, ainda não foi identificada uma campanha fraudulenta específica relacionada à liquidação de estoques. A empresa, porém, alerta para a prática de criminosos que clonam sites de leiloeiros e criam páginas falsas para receber pagamentos.
Entre os principais cuidados está a conferência do destinatário antes de fazer o pagamento. Em leilões legítimos, os valores devem ser enviados à pessoa jurídica organizadora ou ao leiloeiro oficial. Transferências para contas de terceiros ou CPFs desconhecidos devem ser evitadas.
Também é importante pesquisar a reputação da plataforma, consultar o registro do leiloeiro na Junta Comercial e ler o edital antes de dar um lance. Os produtos podem ser vendidos no estado em que se encontram, com possíveis avarias, peças ausentes ou defeitos.
O comprador também deve verificar taxas adicionais, como a comissão do leiloeiro, além das regras e dos prazos para retirada dos produtos. Em geral, o arrematante é responsável pela desmontagem, embalagem e transporte dos itens.
Com informações do g1.