O leilão de produtos da Casas Bahia termina nesta quinta-feira (20), pela plataforma Kwara. Os lotes são provenientes de lojas fechadas pela varejista e incluem notebooks, smartphones, refrigeradores, lavadoras e fogões.

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A venda ganhou repercussão nas redes sociais após o pedido de recuperação judicial da empresa, mas também levantou alertas sobre possíveis golpes. Segundo a Kaspersky, ainda não foi identificada uma campanha fraudulenta específica relacionada à liquidação de estoques. A empresa, porém, alerta para a prática de criminosos que clonam sites de leiloeiros e criam páginas falsas para receber pagamentos.