20 de agosto de 2026
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CASAS BAHIA

Leilão de produtos termina nesta 5ª; saiba como evitar golpes

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Kwara
Os lotes são provenientes de lojas fechadas pela varejista.
Os lotes são provenientes de lojas fechadas pela varejista.

O leilão de produtos da Casas Bahia termina nesta quinta-feira (20), pela plataforma Kwara. Os lotes são provenientes de lojas fechadas pela varejista e incluem notebooks, smartphones, refrigeradores, lavadoras e fogões.

Leia também: Justiça do Trabalho suspende demissões nas Casas Bahia

A venda ganhou repercussão nas redes sociais após o pedido de recuperação judicial da empresa, mas também levantou alertas sobre possíveis golpes. Segundo a Kaspersky, ainda não foi identificada uma campanha fraudulenta específica relacionada à liquidação de estoques. A empresa, porém, alerta para a prática de criminosos que clonam sites de leiloeiros e criam páginas falsas para receber pagamentos.

Entre os principais cuidados está a conferência do destinatário antes de fazer o pagamento. Em leilões legítimos, os valores devem ser enviados à pessoa jurídica organizadora ou ao leiloeiro oficial. Transferências para contas de terceiros ou CPFs desconhecidos devem ser evitadas.

Também é importante pesquisar a reputação da plataforma, consultar o registro do leiloeiro na Junta Comercial e ler o edital antes de dar um lance. Os produtos podem ser vendidos no estado em que se encontram, com possíveis avarias, peças ausentes ou defeitos.

O comprador também deve verificar taxas adicionais, como a comissão do leiloeiro, além das regras e dos prazos para retirada dos produtos. Em geral, o arrematante é responsável pela desmontagem, embalagem e transporte dos itens.

Com informações do g1.

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