O Senado Federal usa cães em atividades de segurança que incluem patrulhamento, detecção de drogas, explosivos e armas de fogo e apoio a operações da Polícia Legislativa.

Os animais fazem parte do Serviço de Cinotecnia, criado em 2019 e que ganhou atenção após a médica veterinária Vitória Valle de Oliveira Pinha, 36, ser gravemente ferida por um dos animais nesta terça-feira (18), em Brasília.

A cinotecnia é a área dedicada ao treinamento e emprego de cachorros para tarefas específicas. O serviço é ligado à Polícia Legislativa, responsável por fazer a segurança da Casa e da Câmara dos Deputados.