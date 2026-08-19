O motorista de Fernando Haddad, candidato do PT ao governo de São Paulo, apresentou versões diferentes sobre uma abordagem da Polícia Militar ocorrida na noite de terça-feira (11). O profissional prestou depoimento à Polícia Civil na segunda-feira (17), na 2ª Delegacia Seccional, na zona sul da capital.

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Inicialmente, o motorista relatou a interlocutores que saiu do veículo durante a ação e ouviu palavras de ordem para deixar o local. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou imagens na sexta-feira (14) que não mostram o profissional saindo do carro.