Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 anos, admitiu ter criado uma identidade falsa e se passado por criança durante mais de 15 anos. Segundo seus advogados, ela buscava cuidado e proteção. A mulher responde a acusações de fraude e falsidade ideológica em Santa Catarina e a uma denúncia por fraude no Paraná.

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Amanda foi presa em 2 de junho, em Joinville (SC), após passar 14 meses vivendo com um casal que acreditava ter acolhido uma menina de 12 anos. Segundo a polícia, ela usava voz infantil, roupas e comportamentos associados a uma criança. Durante a abordagem, mudou o tom de voz e confirmou que acompanharia os policiais.