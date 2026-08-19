As atrizes Laura Cardoso, aos 98 anos, e Gloria Menezes, aos 91, morreram em casa, em São Paulo, com menos de 24 horas de diferença (17 e 18 de agosto). Em casos de morte domiciliar, os procedimentos variam se a pessoa estava ou não sob acompanhamento médico.

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Se havia acompanhamento médico