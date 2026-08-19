As atrizes Laura Cardoso, aos 98 anos, e Gloria Menezes, aos 91, morreram em casa, em São Paulo, com menos de 24 horas de diferença (17 e 18 de agosto). Em casos de morte domiciliar, os procedimentos variam se a pessoa estava ou não sob acompanhamento médico.
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Se havia acompanhamento médico
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Chame o médico responsável: o profissional que acompanhava a pessoa deve ser acionado para constatar o falecimento.
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Obtenha a declaração de óbito: o médico deve emitir o documento.
Acione a funerária: com a declaração em mãos, a família pode contratar o serviço funerário para realizar o transporte e os demais procedimentos.
Se não havia acompanhamento médico
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Chame o Samu: ligue para o 192 e aguarde a equipe, que fará a constatação do óbito.
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Registre boletim de ocorrência: depois, vá à delegacia mais próxima e informe a morte.
Aguarde a perícia: a equipe responsável vai até a residência e comunica o caso ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) ou ao Instituto Médico Legal (IML).
Aguarde a remoção: o órgão responsável realiza os procedimentos necessários e determina a causa da morte.
Retire a declaração de óbito: após os procedimentos, a família recebe o documento necessário para dar continuidade às providências.
Procure uma funerária: com a declaração, é possível organizar o velório e os demais serviços funerários.
Quando a morte é suspeita
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O IML é acionado quando as circunstâncias do falecimento levantam suspeitas, inclusive em casos de acidentes domésticos.
A classificação como morte suspeita não significa necessariamente que haverá investigação policial ou prisão. O procedimento segue protocolos para esclarecer as circunstâncias do óbito.
Os procedimentos podem variar conforme o município. Famílias sem plano funerário podem procurar os serviços municipais, que em algumas cidades oferecem gratuidade ou descontos para pessoas de baixa renda.