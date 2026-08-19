A formação de um novo ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul, prevista para a madrugada desta quinta-feira (20), aumenta a instabilidade e provoca mudanças no tempo em diferentes regiões do país. O sistema, associado à frente fria, favorece tempestades, rajadas de vento e queda de temperatura, principalmente no Sul e no sudoeste de Mato Grosso do Sul.
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No Sudeste, o tempo permanece predominantemente seco e quente nesta quarta (19) e quinta-feira (20). A baixa umidade é destaque no interior de São Paulo e em Minas Gerais. Há aviso laranja para baixa umidade em grande parte do interior paulista, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas. Na quinta, a condição persiste, com nebulosidade apenas no norte e leste de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e litoral sul de São Paulo.
Entre as capitais, Belo Horizonte registra mínima de 13°C e pode atingir 32°C, mesma máxima prevista para o Rio de Janeiro. As madrugadas seguem frias em Minas Gerais e nas regiões de serra do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, com mínimas próximas de 9°C.
Ciclone aumenta instabilidade no Sul
No Sul, as áreas de instabilidade avançam do Rio Grande do Sul para Santa Catarina nesta quarta-feira. O estado gaúcho tem chuva e trovoadas, enquanto Santa Catarina e Paraná registram pancadas isoladas em diferentes áreas.
Há aviso amarelo para tempestades em todo o Rio Grande do Sul, no sul e extremo oeste de Santa Catarina e no extremo sudoeste e oeste do Paraná. No norte paranaense, há alerta para baixa umidade durante a tarde.
Na quinta-feira, a frente fria associada ao ciclone leva chuva e trovoadas ao oeste e sul do Paraná e de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul permanece com forte instabilidade.
A formação do ciclone pode provocar rajadas de vento a partir de quinta-feira. De forma pontual, os ventos podem superar 80 km/h na Região Sul. O sul do Rio Grande do Sul pode registrar acumulados de chuva superiores a 150 milímetros entre quarta e quinta-feira.
A temperatura também cai. As mínimas ficam abaixo de 10°C no sul do Paraná, oeste de Santa Catarina e grande parte do interior gaúcho. Porto Alegre e Curitiba têm mínima prevista de 15°C. Na capital gaúcha, a máxima não passa de 20°C entre quarta e quinta-feira. Em Curitiba, a máxima chega a 28°C.
Centro-Oeste terá calor e ar seco
No Centro-Oeste, a baixa umidade continua sendo um dos principais destaques. Há aviso laranja para grande parte de Mato Grosso, norte e leste de Mato Grosso do Sul e oeste e sul de Goiás. Também há aviso amarelo para outras áreas de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Distrito Federal.
O sudoeste de Mato Grosso do Sul terá queda de temperatura na quinta-feira, com mínima próxima de 14°C em Ponta Porã. Em Cuiabá, a máxima pode atingir 39°C nesta quarta e fica em torno de 32°C na quinta. Brasília terá mínima de 17°C.
Chuva intensa no Norte
Na Região Norte, as instabilidades aumentam no Acre e no oeste e noroeste do Amazonas e de Rondônia. O oeste do Amazonas pode registrar rajadas de até 60 km/h.
Há aviso amarelo para chuvas intensas no oeste do Amazonas e em grande parte do Acre. No sul do Pará e oeste de Tocantins, há aviso laranja para baixa umidade. Outras áreas de Rondônia, Amazonas, Pará e Tocantins também têm alerta amarelo para ar seco.
Na quinta-feira, a chuva continua no Acre e no oeste e noroeste do Amazonas. Nas demais áreas, principalmente no sudeste do Amazonas, sul do Pará e Tocantins, o tempo permanece seco.
O calor segue intenso, com máximas próximas de 40°C em diversas áreas. Entre as capitais, Palmas pode registrar 38°C, enquanto Porto Velho e Manaus chegam a 37°C.
Nordeste terá chuva no litoral e calor no interior
No Nordeste, as chuvas se concentram na faixa leste, especialmente entre Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Há aviso laranja para chuvas intensas no nordeste de Alagoas e leste de Pernambuco e aviso amarelo para o leste da Paraíba.
Também há alerta para ventos costeiros no litoral do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e leste do Maranhão.
No interior, o tempo permanece seco e com baixa umidade. Centro-sul do Maranhão, grande parte do Piauí, centro-sul do Ceará, oeste da Paraíba e Pernambuco e norte e centro-oeste da Bahia têm aviso amarelo para baixa umidade.
Na quinta-feira, as chuvas isoladas continuam no centro-norte do Maranhão, Piauí e Ceará e na faixa leste da região. Teresina terá temperaturas entre 21°C e 37°C. Salvador e Aracaju registram mínima de 23°C e máxima de 27°C. Em São Luís, os termômetros variam de 26°C a 33°C. Nas serras da Bahia, as mínimas podem chegar a 11°C.
Vento pode passar de 60 km/h
A previsão do INMET indica rajadas superiores a 60 km/h no oeste do Amazonas e no litoral norte do Nordeste. Na Região Sul, os ventos podem superar 80 km/h em pontos específicos, em razão da formação do ciclone extratropical na costa gaúcha.
A frente fria associada ao sistema também pode influenciar Mato Grosso do Sul. O corredor de umidade entre Norte, Centro-Oeste e Sul contribui para a formação de tempestades.
Os menores índices de umidade relativa do ar, entre 12% e 16%, são previstos no Centro-Oeste, sul da Região Norte e partes do Sudeste.