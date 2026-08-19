A formação de um novo ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul, prevista para a madrugada desta quinta-feira (20), aumenta a instabilidade e provoca mudanças no tempo em diferentes regiões do país. O sistema, associado à frente fria, favorece tempestades, rajadas de vento e queda de temperatura, principalmente no Sul e no sudoeste de Mato Grosso do Sul.

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No Sudeste, o tempo permanece predominantemente seco e quente nesta quarta (19) e quinta-feira (20). A baixa umidade é destaque no interior de São Paulo e em Minas Gerais. Há aviso laranja para baixa umidade em grande parte do interior paulista, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas. Na quinta, a condição persiste, com nebulosidade apenas no norte e leste de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e litoral sul de São Paulo.