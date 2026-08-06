Cidades do litoral norte de SP suspendem as aulas devido a ventos
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As prefeituras de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, no litoral norte paulista, anunciaram a suspensão das aulas da rede municipal na tarde desta quinta-feira (6) e durante toda a sexta (7), como forma de prevenção contra os efeitos do ciclone-bomba que está se formando na região Sul do país.
A decisão foi tomada após a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitir um alerta vermelho para toda a faixa centro-sul e litoral do estado, indicando a possibilidade de ventos de até 100 km/h.
Nos comunicados publicados nas redes sociais, as gestões municipais destacaram que "a medida é preventiva e tem como principal objetivo garantir a segurança dos estudantes, profissionais da educação e demais integrantes da comunidade escolar diante das condições meteorológicas previstas".
Até a publicação desta reportagem, o governo estadual ainda não havia se pronunciado sobre a manutenção ou não das aulas de sua rede.
Em Caraguatatuba, também foi confirmado o adiamento do Porto Novo Festival, que aconteceria nesta sexta e sábado (8). A expectativa é que uma nova data seja anunciada em breve.
O festival reuniria food trucks, feira de artesanato, música ao vivo, moto clubes e outras atrações.
As prefeituras também pediram para as pessoas evitarem entrar no mar ou andar de barco, uma vez que a previsão é de ondas de até 3 metros.
A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes para a faixa litorânea entre Laguna (SC) e Maricá (RJ), englobando todo o litoral paulista.
Em Ubatuba, a gestão municipal anunciou que as UBS (Unidades Básicas de Saúde) também permanecerão feechadas, e os atendimentos agendados serão remanejados. As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), a Santa Casa e o Samu funcionarão normalmente.
Orientações da Defesa Civil para evitar acidentes
Antes da ventania:
- Objetos soltos em quintais, varandas e sacadas, como vasos, cadeiras e brinquedos, devem ser recolhidos ou fixados para evitar que sejam arremessados pelo vento e atinjam alguém;
- O telhado é um dos pontos mais vulneráveis aos efeitos das rajadas e, por isso, requer manutenção preventiva. Telhas de concreto, metal ou PVC devem estar fixadas corretamente à estrutura;
- Sinais como telhas quebradas, infiltrações recorrentes, manchas de umidade, estalos durante ventos fortes e rachaduras no forro podem indicar comprometimento da cobertura e exigem avaliação técnica.
Durante a ventania:
- Evite se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos e troncos;
- Fique atento a placas, letreiros, toldos e objetos soltos que podem se desprender;
- Não se aproxime de fios elétricos rompidos ou caídos, pois há risco de choque elétrico;
- Em construções ou áreas abertas, redobre a atenção com andaimes, tapumes e estruturas provisórias;
- Se estiver dirigindo, mantenha distância segura de outros veículos e reduza a velocidade;
- Atividades em andaimes, telhados ou outras estruturas elevadas devem ser interrompidas enquanto persistirem as condições adversas;
- Busque abrigo em construções de alvenaria e permaneça longe de janelas de vidro, coberturas metálicas e áreas abertas;
- Nas rodovias, reduza a velocidade e redobre a atenção devido à possibilidade de baixa visibilidade e queda de galhos.
Após a ventania:
- Não subir em telhados para realizar reparos enquanto houver risco de novas rajadas ou sem equipamentos adequados de segurança;
- Caso haja cabos elétricos rompidos, a instrução é manter distância e acionar imediatamente a concessionária de energia ou o Corpo de Bombeiros, no 193;
- Se o imóvel apresentar rachaduras estruturais, inclinação de paredes ou risco de desabamento, os moradores devem deixar o local e comunicar a Defesa Civil.