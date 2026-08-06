As prefeituras de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, no litoral norte paulista, anunciaram a suspensão das aulas da rede municipal na tarde desta quinta-feira (6) e durante toda a sexta (7), como forma de prevenção contra os efeitos do ciclone-bomba que está se formando na região Sul do país.

A decisão foi tomada após a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitir um alerta vermelho para toda a faixa centro-sul e litoral do estado, indicando a possibilidade de ventos de até 100 km/h.

Nos comunicados publicados nas redes sociais, as gestões municipais destacaram que "a medida é preventiva e tem como principal objetivo garantir a segurança dos estudantes, profissionais da educação e demais integrantes da comunidade escolar diante das condições meteorológicas previstas".