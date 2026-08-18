O ex-ministro da Fazenda e candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que o Estado precisará passar por um processo de reorganização financeira caso ele seja eleito e defendeu medidas para ampliar o espaço orçamentário destinado a áreas como segurança, infraestrutura, saúde e educação. “Vou ter que sanear, de novo, as contas de São Paulo”, afirmou. Haddad também apresentou propostas para pequenos municípios, Santas Casas, segurança hídrica e desenvolvimento tecnológico.

Durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., do Portal GCN/Rede Sampi, no podcast Arena GCN (assista ao vídeo acima), Haddad criticou a situação financeira paulista, questionou a execução de investimentos pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e defendeu a reforma tributária.

O candidato também detalhou propostas para o uso de inteligência artificial na segurança pública, defendeu maior integração entre as polícias e o Judiciário, comentou sobre as Santas Casas e apresentou sua visão para a educação básica e o ensino superior.

Haddad diz que terá de ‘sanear’ contas de São Paulo