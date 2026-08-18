A onda de calor que atinge áreas do interior do Brasil nesta semana tem trazido temperaturas de até 42°C. Segundo a Climatempo, o fenômeno que teve início no dia 15 dura até 20 de agosto e é o terceiro registrado neste ano.

O calor excepcional alcança áreas de quatro regiões. A situação de onda de calor inclui o norte e oeste do Paraná; Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba e regiões central, oeste e norte do estado de São Paulo, além do Triângulo Mineiro; todo Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e partes de Goiás; e áreas de Rondônia, Pará e Tocantins.

A Climatempo define como onda de calor a ocorrência de pelo menos cinco dias consecutivos com temperaturas 5°C ou mais acima da média para a época. Já o calor intenso corresponde a temperaturas pelo menos 3°C acima da média e inferiores a 5°C acima dela.

Onde faz mais calor