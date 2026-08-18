O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) criticou a atuação de parte dos militares no combate ao crime organizado durante sabatina realizada pelo SBT News nessa segunda-feira (17).
Ao apresentar propostas para a segurança pública, o candidato afirmou que alguns militares não atuam no enfrentamento das organizações criminosas e recebem salários equivalentes aos de generais.
“O que mais há no Brasil é militar vagabundo que não faz nada. Militar vagabundo que não está preocupado com o crime organizado no Brasil, mas recebe salário de general. No Rio de Janeiro, você anda e vê isso: o militar que pega o motorista dele para ir ao Clube Militar e pede para desviar da favela que ele deveria desocupar do crime organizado. Mas ele desvia da favela para ir ao Clube Militar, enquanto recebe um supersalário, se aposenta cedo e tem uma superaposentadoria.”
A sabatina faz parte da rodada de entrevistas promovida pelo SBT e pelo SBT News com candidatos à Presidência. A programação começou na segunda-feira (17), com Renan Santos, e segue até sábado (22), com um candidato por dia. Os participantes foram definidos previamente e a ordem das entrevistas foi estabelecida por sorteio.
Com informações do SBT News.