A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para 33%, o menor índice registrado durante seu segundo mandato, segundo pesquisa Reuters/Ipsos divulgada na segunda-feira (17). Outros 64% dos entrevistados desaprovam a atuação do republicano.
O levantamento aponta a guerra contra o Irã e seus possíveis impactos econômicos como uma das principais preocupações dos norte-americanos. O conflito atingiu o Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, contribuindo para a pressão sobre os preços do combustível e a inflação.
Para 80% dos entrevistados, a participação dos Estados Unidos no conflito ainda vai se prolongar por um longo período. O índice inclui 87% dos democratas e 71% dos republicanos. Apenas 16% acreditam em um encerramento rápido da guerra.
A economia também aparece entre as principais preocupações. Pela primeira vez em cerca de uma década, os democratas tiveram vantagem sobre os republicanos entre os eleitores que consideram qual partido administra melhor a economia e o custo de vida: 38% contra 35%.
Trump iniciou o mandato, em janeiro de 2025, com 47% de aprovação. O índice caiu posteriormente para menos de 40%, em meio a preocupações econômicas.
A pesquisa foi realizada online com 1.166 adultos nos Estados Unidos e tem margem de erro de três pontos percentuais.
Guerra contra o Irã
Estados Unidos e Israel lançaram um ataque coordenado contra o Irã em 28 de fevereiro, durante negociações entre Washington e Teerã sobre um novo acordo nuclear. O bombardeio matou mais de 500 vítimas.
A tentativa de limitar o programa nuclear iraniano é uma das prioridades da política externa dos Estados Unidos há décadas. Em 2015, o governo de Barack Obama firmou acordo que restringia as atividades nucleares do Irã e permitia inspeções internacionais em troca do alívio de sanções.
Trump retirou os Estados Unidos do acordo em 2018, durante seu primeiro mandato, alegando que o tratado favorecia o Irã. Depois disso, Teerã deixou de cumprir partes do compromisso e ampliou o enriquecimento de urânio.
No segundo mandato, Trump voltou a pressionar o governo iraniano para limitar ou abandonar o programa nuclear. O governo do Irã nega que tenha intenção de produzir armas nucleares e afirma que suas atividades têm fins pacíficos.
Com informações da Reuters