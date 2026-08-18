A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para 33%, o menor índice registrado durante seu segundo mandato, segundo pesquisa Reuters/Ipsos divulgada na segunda-feira (17). Outros 64% dos entrevistados desaprovam a atuação do republicano.

O levantamento aponta a guerra contra o Irã e seus possíveis impactos econômicos como uma das principais preocupações dos norte-americanos. O conflito atingiu o Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, contribuindo para a pressão sobre os preços do combustível e a inflação.

Para 80% dos entrevistados, a participação dos Estados Unidos no conflito ainda vai se prolongar por um longo período. O índice inclui 87% dos democratas e 71% dos republicanos. Apenas 16% acreditam em um encerramento rápido da guerra.