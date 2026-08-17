O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), trocaram elogios nesta segunda-feira (17), no primeiro encontro público entre os dois após uma reaproximação que pôs fim a mais de três meses de afastamento.

A reaproximação ocorreu durante visita de Lula ao navio-sonda da Petrobras que atua na costa do Amapá, onde a estatal confirmou a presença de petróleo.

Lula aproveitou a cerimônia para agradecer a Alcolumbre pelo encaminhamento, na sexta-feira (14), de três pautas prioritárias para o governo: a PEC (Propostas de Emenda à Constituição) da Segurança Pública, a proposta que trata do fim da escala 6x1 e o projeto que cria uma política nacional para minerais críticos.