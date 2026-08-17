Lula e Alcolumbre trocam elogios em encontro após reaproximação
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), trocaram elogios nesta segunda-feira (17), no primeiro encontro público entre os dois após uma reaproximação que pôs fim a mais de três meses de afastamento.
A reaproximação ocorreu durante visita de Lula ao navio-sonda da Petrobras que atua na costa do Amapá, onde a estatal confirmou a presença de petróleo.
Lula aproveitou a cerimônia para agradecer a Alcolumbre pelo encaminhamento, na sexta-feira (14), de três pautas prioritárias para o governo: a PEC (Propostas de Emenda à Constituição) da Segurança Pública, a proposta que trata do fim da escala 6x1 e o projeto que cria uma política nacional para minerais críticos.
"Nesta semana, ele teve uma atitude muito importante para o Brasil. Essa semana, tive uma conversa com o senador Alcolumbre e ele mandou para as comissões três projetos de importância vital para o Brasil", afirmou Lula, citando a PEC da Segurança, a do fim da escala 6x1 e o projeto de lei que regula as terras raras", afirmou Lula.
O movimento de Alcolumbre ocorreu poucos dias depois da retomada do diálogo com Lula. Os dois haviam rompido politicamente após o presidente do Senado atuar contra a indicação de Jorge Messias, escolhido pelo petista para o STF (Supremo Tribunal Federal). A reconciliação teve a participação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e foi seguida por novos encontros entre os dois.
O avanço das propostas no Senado interessa ao governo no início da campanha eleitoral. Lula tem defendido a aprovação de medidas com potencial de apelo popular, como o fim da escala 6x1, além de pautas de segurança e de desenvolvimento da indústria mineral.
No caso dos minerais críticos, o presidente voltou a defender que o país agregue valor aos recursos antes de exportá-los. "A gente não vai deixar que ninguém de fora venha querer explorar os nossos minérios porque queremos fazer a transformação deles aqui", afirmou Lula.
As chamadas terras raras são usadas em setores como tecnologia, energia e defesa e ganharam importância diante da disputa internacional por matérias-primas estratégicas.
O gesto de Lula foi retribuído por Alcolumbre durante a cerimônia. O senador amapaense destacou a atuação do presidente para viabilizar a exploração de petróleo na região e disse ter esperado por anos pela chegada de um navio-sonda da Petrobras.
"Muito obrigado pela defesa que o senhor fez ao longo dos últimos três anos e meio, enfrentando tudo para defender que este projeto chegasse ao dia de hoje", afirmou o presidente do senado, que ainda associou a exploração petrolífera à ideia de soberania nacional.
"Reconhecimento é fazer justiça. É preciso que a gente, de uma vez por todas, reconheça no Brasil aqueles que enfrentaram causas e muitas das vezes foram contestadas ou até mesmo criticadas, não só por parte dos brasileiros que não compreendem a importância da soberania energética, sobretudo aqueles outros países que infelizmente insistem em querer tutelar o futuro do Brasil e dos brasileiros", disse Alcolumbre.
A Petrobras confirmou a presença de hidrocarbonetos no poço Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, mas ainda não informou o volume potencial da descoberta. A presidente da estatal, Magda Chambriard, disse que os resultados são positivos.
"Tem petróleo e descoberta, a gente ainda não sabe quanto, mas estamos extremamente otimistas com o que estamos encontrando aqui", afirmou.
Lula esteve no navio-sonda acompanhado de Alcolumbre, Magda e do governador do Amapá, Clécio Luís (União Brasil), que disputa a reeleição. O governador também fez um aceno ao presidente e afirmou que a agenda simbolizava a união entre políticos de diferentes correntes.
"Enquanto muitos estão cultivando um país bipolarizado, nós, de diferentes matizes políticos, damos exemplo de uma união que constrói e que supera diferenças", disse.
A visita ocorreu no segundo dia da campanha eleitoral e marcou a quarta vez, em cerca de dez dias, que Lula e Alcolumbre se encontraram desde o início da reaproximação.