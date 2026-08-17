A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve nove de seus dez jogos neste fim de semana, foi a primeira com o novo pacote de regras aplicadas pela CBF no torneio. O principal objetivo das novas medidas é combater a cera nas partidas. A reportagem separou quais partidas contaram com as novas regras sendo utilizadas.

Novidades em campo

Regra 'anti-bolinho' em Fluminense x Palmeiras. Aos 12 minutos do segundo tempo, o árbitro Anderson Daronco não assinalou um suposto pênalti de Giay. Em seguida, jogadores de ambos os times se aproximaram do juiz, que fez um sinal de X com os braços acima da cabeça. A partir daí, apenas os capitães podem se aproximar. Os demais precisam ficar a cerca de quatro metros de distância, podendo ser advertidos se desrespeitarem o limite.

Punição por atendimento ao goleiro em Vasco x Santos. Durante a vitória santista, o goleiro Gabriel Brazão pediu atendimento médico em campo, e o árbitro Lucas Casagrande aplicou a regra que tira um jogador de linha por um minuto da partida. Cuca, responsável pela escolha, optou por tirar Neymar, capitão do time.