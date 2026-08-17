As novas regras aprovadas no último dia 10 pelos clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro para tentar reduzir a cera de jogadores durante as partidas não demoraram a surtir efeito.

No primeiro fim de semana em vigor, nos nove primeiros jogos da 23ª rodada da Série A, o conjunto de medidas já causou um aumento de cerca de 5% no tempo médio de bola rolando.

Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), até a pausa para a Copa do Mundo, a média de bola rolando nas partidas era de 52 minutos e 54 segundos, número distante da meta de 60 minutos definida pela Fifa (Federação Internacional de Futebol).