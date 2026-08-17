Flamengo encosta no Palmeiras, e Santos respira contra a queda
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O Flamengo jogou a luz alta no retrovisor do Palmeiras depois de golear o Mirassol por 5 a 1, na noite de domingo. O time carioca contou com a derrota do rival paulista para o Fluminense, chegou aos 45 pontos e ficou apenas três atrás da liderança (e com um jogo a menos).
Outra mudança na briga pela Libertadores foi o Cruzeiro, que, ao bater o Corinthians por 2 a 1, ultrapassou o Bahia.
A zona de rebaixamento teve novamente alteração com o Santos dando um bom salto. Ao derrotar o Vasco, saiu da 17ª posição para a 14ª e colocou o Internacional na área de risco.
O final de semana foi marcado ainda pela estreia das dez novas regras contra a cera. Coincidência ou não, nenhum jogo acabou 0 a 0 e foram marcados 31 gols em 9 partidas (média de 3,4 gols por confronto).
Veja a situação de cada um dos 20 times depois da rodada do fim de semana:
1º PALMEIRAS (23 JOGOS)
Ao perder para o Fluminense por 3 a 2, no sábado, permaneceu com 48 pontos. Apesar de só depender das próprias forças para ser campeão, pode ser ultrapassado pelo Flamengo. O time acumula quatro jogos seguidos sem vencer (dois pelo Brasileiro, um pela Copa do Brasil e outro pela Libertadores).
Próximos jogos:
- Quarta-feira (19), às 19h: enfrenta o Cerro Porteño, em Assunção, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores (ida acabou 1 a 1)
- Domingo (23), às 16h: recebe o vice-lanterna Vasco, pelo Brasileiro
2º FLAMENGO (22 JOGOS)
A goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol deixou a equipe com 45 pontos, e Pedro, autor de dois gols, alcançou Viveros na liderança da artilharia (cada um tem 14 gols). Já são oito partidas oficiais consecutivas sem perder (pelo Brasileiro e Libertadores). Ou seja, o clube está invicto desde antes do começo da Copa do Mundo.
Próximos jogos, ambos contra o Cruzeiro:
- Quarta (19), às 21h30: volta da Libertadores, no Maracanã (ida foi 1 a 1)
- Sábado (22), às 20h30: 24ª. rodada do Brasileiro, no Mineirão
3º ATHLETICO-PR (23 JOGOS)
O 1 a 1 com o Bragantino no sábado só fez a equipe se distanciar do Flamengo, mas permanece tranquila na terceira colocação com 41 pontos.
- Próximo jogo: enfrenta na segunda-feira (24) o Botafogo, no Rio
4º FLUMINENSE (23 JOGOS)
Depois de quatro empates seguidos pelo Brasileiro e a demissão do técnico Luís Zubeldia, o Fluminense voltou a ganhar (3 a 2 no Palmeiras) e conseguiu permanecer na quarta colocação com 38 pontos.
Próximos jogos:
- Terça (18), às 19h: duelo de volta das oitavas da Libertadores contra o Independiente Rivadavia, na Argentina (ida foi 0 a 0)
- Sábado (22), às 16h: recebe o Remo, pelo Brasileiro
5º CRUZEIRO (23 JOGOS)
O time mineiro derrotou o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, na noite de domingo, conquistou a terceira vitória consecutiva e subiu para a quinta colocação com 36 pontos.
Próximos jogos ambos contra o Flamengo:
- Quarta (19), às 21h30: volta da Libertadores, no Maracanã
- Sábado (22), às 20h30: 24ª. rodada do Brasileiro, no Mineirão
6º BAHIA (23 JOGOS)
O empate por 3 a 3 contra a lanterna Chapecoense fez o time de Rogério Ceni ir aos 34 pontos e cair uma posição. E mais: acumulou o quinto empate consecutivo (não ganhou ainda desde o fim da Copa).
Próximo jogo:
- clássico contra o Vitória, no domingo (23), às 16h
7º RED BULL BRAGANTINO (22 JOGOS)
Outro time que não ganhou no Brasileiro desde o Mundial da América do Norte. No sábado, empatou por 1 a 1 com o Athletico, em Curitiba, e está em sétimo, mas agora junto do Atlético-MG e Corinthians (todos com 32 pontos cada).
Próximos jogos:
- Quarta (19), às 19h: duelo de volta contra o Atlético-MG pelas oitavas da Sul-Americana
- Domingo (23), às 16h: recebe o Grêmio, às 16h, em Bragança Paulista
8º ATLÉTICO-MG (22 JOGOS)
Os 3 a 0 sobre o Grêmio fez o clube saltar da 11ª colocação para a 8ª. O alvinegro mineiro é outro que não viu a derrota desde o final da Copa do Mundo (mesmo jogando Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro).
Próximos jogos:
- Quarta (19), às 19h: duelo de volta contra o Bragantino pelas oitavas da Sul-Americana, na MRV Arena, em Belo Horizonte
- Sábado (22), às 18h30: encara o Inter, em Porto Alegre
9º CORINTHIANS (23 JOGOS)
A derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, em casa, na noite de domingo, custou duas posições para os comandados de Fernando Diniz. No critério de desempate perde para Bragantino e Atlético-MG.
Próximos jogos:
- Quinta-feira (20), 21h30: jogo de volta pelas oitavas da Libertadores contra o Rosario Central, em casa
- Domingo (23), 19h30: pega o Coritiba, em Curitiba
10º CORITIBA (23 JOGOS)
O empate com o São Paulo, no Morumbis, fez o clube chegar aos 31 pontos e permanecer na décima colocação.
Próximo jogo:
- contra o Corinthians, em casa, domingo, às 19h30
11º BOTAFOGO (22 JOGOS)
Depois de levar 6 a 1 do Cienciano, do Peru, perder para o Vitória por 1 a 0 custou duas posições na tabela (segue com 30 pontos).
Próximos jogos:
- Quinta-feira (20), às 21h30: recebe o Cienciano pelas oitavas da Sul-Americana.
- Segunda-feira (24), às 20h: joga novamente em casa contra o Athletico-PR
12º VITÓRIA (23 JOGOS)
Derrotar o Botafogo por 1 a 0 fez o clube baiano respirar um pouco melhor contra a queda (29 pontos) e passar o São Paulo. Ainda ganhou um gás para o clássico.
Próximo jogo:
- enfrenta o rival Bahia, nodomingo, às 16h.
13º SÃO PAULO (22 JOGOS)
No sábado ficou no 1 a 1 com o Coritiba, no Morumbis, e foi aos 27 pontos. A última vez que o time de Dorival Jr. ganhou pelo Brasileiro foi no final de abril. Desde então só não despencou mais na tabela graças a incompetência de seus adversários.
Próximos jogos:
- Terça (18), às 21h30, recebe o Bolívar pelas oitavas da Sul-Americana (ida acabou 1 a 1).
- Domingo (23), 18h30: enfrenta a lanterna Chapecoense, em Chapecó.
14º SANTOS (22 JOGOS)
Ao bater o Vasco por 3 a 0, em São Januário, os paulistas chegaram aos 25 pontos e terão uma semana de alívio ao deixarem para trás Grêmio, Mirassol e Inter (que joga nesta segunda).
Próximos jogos:
- Quinta-feira (20), 19h: partida de volta contra o Macará, no Equador, pelas oitavas da Libertadores (na ida venceu por 2 a 1).
- Domingo (23), 18h30: recebe o Mirassol, na Vila Belmiro.
15º GRÊMIO (22 JOGOS)
Levou 3 a 0 do Atlético-MG e ainda segue ameaçado pela queda. Com 25 pontos pode ser ultrapassado, nesta segunda-feira, pelo rival Inter.
Próximo jogo:
- Domingo (23), 16h: Bragantino, em Bragança Paulista
16º MIRASSOL (22 JOGOS)
Tomou 5 a 1 do Flamengo, em casa, e vai voltar para a zona de rebaixamento ainda na noite desta segunda-feira por conta do duelo entre Inter e Remo, seus adversários diretos contra a degola.
Próximos jogos:
- Quinta (20), às 19h: enfrenta a LDU (Equador) no jogo de volta das oitavas da Libertadores (ida acabou 1 a 1)
- Domingo (23), às 18h30: joga contra o Santos, na Vila Belmiro
17º INTERNACIONAL (22 JOGOS)
Tem os mesmos 23 pontos que o Mirassol, que leva vantagem no critério de desempate. Joga nesta segunda-feira (17) contra o Remo, em Porto Alegre.
18º REMO (22 JOGOS)
Com 22 pontos sabe que, se ganhar do Inter nesta segunda, fora, sai da área de queda.
19º VASCO (22 JOGOS)
Sete jogos consecutivos sem ganhar pelo Brasileiro (a última vitória foi em 10 de maio). Para piorar, no domingo, em casa, levou 3 a 0 do Santos. Assim, só consegue estar à frente mesmo da Chapecoense.
Próximos jogos:
- Quinta-feira (20), 19h: enfrenta o Olimpia, em Assunção, pela volta das oitavas da Sul-Americana (na ida foi 0 a 0)
- Domingo (23), 16h: pega o líder Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo
20º CHAPECOENSE (22 JOGOS)
Apesar de ter arrancado um empate por 3 a 3 com o Bahia, em casa, no domingo, o clube catarinense tem a marca de 21 partidas consecutivas sem ganhar no Brasileiro.
Próximo jogo:
- Domingo (23), às 18h30, contra o São Paulo, na Arena Condá.