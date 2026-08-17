O Flamengo jogou a luz alta no retrovisor do Palmeiras depois de golear o Mirassol por 5 a 1, na noite de domingo. O time carioca contou com a derrota do rival paulista para o Fluminense, chegou aos 45 pontos e ficou apenas três atrás da liderança (e com um jogo a menos).

Outra mudança na briga pela Libertadores foi o Cruzeiro, que, ao bater o Corinthians por 2 a 1, ultrapassou o Bahia.

A zona de rebaixamento teve novamente alteração com o Santos dando um bom salto. Ao derrotar o Vasco, saiu da 17ª posição para a 14ª e colocou o Internacional na área de risco.