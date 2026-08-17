A Polícia Civil identificou oito dos dez mortos no tombamento de um ônibus da Estrela Guia Turismo na madrugada deste domingo (16), na BR-040, em trecho de descida em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Ketelyn Polyane Alves Oliveira, 19, grávida de quatro meses, viajava com o marido, Gabriel Bernardes, que ficou ferido levemente. Ela e o bebê morreram no local.

Ao relatar o momento do tombamento ao portal G1, o sobrevivente disse: "Eu estava no segundo andar do ônibus. Ele estava em alta velocidade, passando correndo pelas curvas. Fiquei com medo. Algumas passageiras pediram para parar o ônibus. Mas aí ele perdeu o controle do veículo".