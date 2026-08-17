Grávida de quatro meses está entre mortos em acidente de ônibus
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A Polícia Civil identificou oito dos dez mortos no tombamento de um ônibus da Estrela Guia Turismo na madrugada deste domingo (16), na BR-040, em trecho de descida em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.
Ketelyn Polyane Alves Oliveira, 19, grávida de quatro meses, viajava com o marido, Gabriel Bernardes, que ficou ferido levemente. Ela e o bebê morreram no local.
Ao relatar o momento do tombamento ao portal G1, o sobrevivente disse: "Eu estava no segundo andar do ônibus. Ele estava em alta velocidade, passando correndo pelas curvas. Fiquei com medo. Algumas passageiras pediram para parar o ônibus. Mas aí ele perdeu o controle do veículo".
Além de Ketelyn, as vítimas confirmadas até aqui são: Jhennifer Ferreira Carvalho, 33; Lavinia Eduarda Souza Dias, 7; Luciana Ferreira Carvalho, 53; Keyla Perucci da Silva, 35; Priscilla de Souza Braz, 33; Natália Fimiano de Barros, 34; e Dayanna de Lima Viana, 36.
O ônibus levava 56 pessoas, incluindo motorista e dois auxiliares, na rota entre a Região Metropolitana de Belo Horizonte e Copacabana, na zona sul do Rio.
Uma outra vítima, ainda não identificada, foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos; o corpo foi encaminhado ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Nova Iguaçu, diferentemente dos demais, levados ao PRPTC de Petrópolis.
Em nota, a 105ª DP (Petrópolis), responsável pelo caso, informou que "o motorista foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde". A delegacia afirmou que diligências seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias dos fatos.
Em nota, a Estrela Guia Turismo afirmou estar "colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela apuração dos fatos e adotando todas as medidas necessárias para prestar assistência às vítimas e seus familiares", e disse aguardar a conclusão das investigações "para que as circunstâncias do acidente sejam devidamente esclarecidas".
A empresa também disse que "é necessário aguardar a conclusão das investigações para que as causas do tombamento sejam esclarecidas" e informou já ter disponibilizado um ônibus para levar os sobreviventes de volta a Belo Horizonte, viagem que depende de liberação médica dos passageiros.
Até o início da tarde de domingo, a empresa informou que oito passageiros haviam recebido alta hospitalar. O motorista sofreu fraturas nas duas pernas.
O Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, recebeu nove feridos; outros foram levados, segundo o Corpo de Bombeiros, ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.
Imagens do local mostram que o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente estava em obras, com a faixa da direita interditada ao tráfego.
A concessionária Elovias, responsável pelo trecho, afirmou em nota que a via "encontra-se devidamente sinalizada, em conformidade com as normas e procedimentos de segurança vigentes" e que "a intervenção também havia sido previamente comunicada pelos canais oficiais da concessionária".