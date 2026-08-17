O Corinthians avalia a possível renovação com Memphis Depay como uma forma de reduzir a pressão da dívida com o jogador sobre o fair play financeiro.

O novo modelo da CBF limita o endividamento de curto prazo dos clubes em relação às receitas ordinárias. Um acordo com Memphis permitiria ao Corinthians reduzir e alongar a pendência.

A reportagem apurou que a avaliação interna do Corinthians muda caso o pacote da renovação seja reduzido de aproximadamente R$ 110 milhões para R$ 85 milhões. O segundo valor se aproxima dos R$ 77 milhões que o clube estima dever atualmente ao atacante, após a incidência de juros, multas e correção.