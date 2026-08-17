Marina é hostilizada por homem em ato de Haddad com mulheres
| Tempo de leitura: 1 min
A ex-ministra Marina Silva (Rede Sustentabilidade), candidata ao Senado por São Paulo, foi alvo de hostilidade nesta segunda-feira (17) em caminhada com mulheres para o lançamento da campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo paulista.
O episódio ocorreu quando a manifestação estava em movimento, com caminhada da praça da República, no centro de São Paulo, para o Theatro Municipal.
A candidata passava mal e havia sido retirada por sua equipe para fora da aglomeração que liderava a marcha. Nesse momento apareceu um homem, que não foi identificado e que começou a questionar se a ex-ministra estava voltando para a cena do crime. Ele teria chegado a encostar nela. A militância então o cercou. Houve bate-boca e confusão até ele ir embora. Autoridades no local disseram não ter informação sobre o caso.
No trio, já em frente ao Municipal, Marina disse que há seis meses sofreu um acidente e lesionou a coluna. Por isso, não pode fazer muito esforço, inclusive em caminhadas como aquela. Ela caracterizou o homem como "uma pessoa de forma muito agressiva [que] se colocou na [sua] frente".
Questionada sobre se teme que este seja o tom da campanha, ela afirmou esperar que seja um caso isolado, "porque o débito irá para aqueles que não desautorizam qualquer tipo de prática".