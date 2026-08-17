São Paulo tem confiança em Rafael após falha e não cogita mudança
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O São Paulo mantém confiança total em Rafael para a decisão contra o Bolívar, nesta terça-feira (18), pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília). A reportagem apurou que uma mudança no gol não está sendo cogitada.
"Nenhuma chance de sair do time. Confiança total", disse uma importante fonte tricolor.
O goleiro falhou no empate por 1 a 1 com o Coritiba, no sábado (15), mas segue respaldado pela comissão técnica de Dorival Júnior. O camisa 1 será novamente titular na partida desta terça-feira (18).
A avaliação interna é de que o, inquestionavelmente, o goleiro continuará sendo o titular e capitão da equipe no decorrer da temporada.
Rafael foi alvo de vaias da torcida no sábado. O goleiro saiu mal do gol no lance que terminou no gol de Tiago Cóser, que empatou a partida para o Coritiba no segundo tempo. Na saída de campo, ao lado do técnico Dorival Júnior, foi alvo de vaias da torcida.
Carlos Coronel, primeiro reserva do Tricolor, foi a campo em apenas duas oportunidades até aqui na temporada: nos empates em 0 a 0 fora de casa contra Millonarios e O'Higgins, ambos justamente pela Copa Sul-Americana.