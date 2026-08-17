O São Paulo mantém confiança total em Rafael para a decisão contra o Bolívar, nesta terça-feira (18), pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília). A reportagem apurou que uma mudança no gol não está sendo cogitada.

"Nenhuma chance de sair do time. Confiança total", disse uma importante fonte tricolor.

O goleiro falhou no empate por 1 a 1 com o Coritiba, no sábado (15), mas segue respaldado pela comissão técnica de Dorival Júnior. O camisa 1 será novamente titular na partida desta terça-feira (18).